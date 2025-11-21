La Junta de Andalucía evita "polemizar" con Amama sobre datos del cribado

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este viernes que no va a "polemizar" con la asociación Amama --que ha rechazado enviar a la consejería, por protección de datos, la información de la que dice disponer sobre mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama tras un requerimiento de la administración--, pero le ha recordado que la Ley de Salud Pública recoge la obligación de los ciudadanos de "poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública".