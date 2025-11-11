La Junta de Andalucía licita terrenos para casi 330 viviendas protegidas en Granada

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sacado a concurso dos parcelas de titularidad pública en Cuartel de Mondragones, en Granada capital, para "promover la construcción de 328 viviendas protegidas". La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha hecho este anuncio durante su visita junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, a las obras de urbanización, que se encuentran en un "estado avanzado de ejecución" y finalizarán a principios de 2026.