Junta de Andalucía promueve la Responsabilidad Ampliada del Productor para mejorar el reciclaje

Sevilla, 26 de febrero de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este jueves en la Jornada sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de Envases y su Reciclado, que ha organizado Ecotic Envases en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla. Un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, empresas productoras, gestores municipales, expertos jurídicos y operadores ambientales, en el que se han abordado los desafíos que plantea la aplicación del marco normativo vigente en materia de envases y residuos.