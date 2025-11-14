Junta de Andalucía recibe 48 candidaturas en los premios 'Nuestra Industria, Energía y Minas'

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha informado de que la Junta de Andalucía ha recibido 48 candidaturas a los I Premios 'Nuestra Industria, Energía y Minas', con los que el Gobierno andaluz ha buscado poner en valor y reconocer en cinco modalidades la labor de personas, entidades y instituciones públicas o privadas que destaquen en "el impulso y consolidación de una economía más fuerte dedicando su labor profesional y empresarial a los sectores industrial, energético y minero en la comunidad".