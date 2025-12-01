La Junta de Andalucía recomienda el uso de mascarillas en centros y hospitales y residencias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este lunes que su departamento va a publicar una orden en virtud de la cual se recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios (ambulatorios y hospitales) tanto por parte de los profesionales como de los usuarios y en los centros sociosanitarios (residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, entre otros) tanto públicos como privados para prevenir una epidemia de gripe. En estos momentos, la tasa de incidencia está en 5,7 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía, "por debajo del umbral de epidemia", que es 20 casos por cada 100.000 habitantes.En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla, el consejero de Sanidad ha hecho un llamamiento a la vacunación y a que se sigan estas recomendaciones del uso de las mascarillas ante una campaña de la gripe que se está adelantando entre "cuatro y siete semanas". El "responsable" es el virus H3N2, un virus no dominante en las últimas campañas y, por tanto, un virus para el que hay menos inmunización por parte de la población.