La Junta de Andalucía reconoce el fomento de la lectura de los centros educativos

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha presidido en Sevilla la entrega de los Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura, que reconocen las buenas prácticas desarrolladas por los centros andaluces tanto en las bibliotecas como en el fomento del hábito de leer.El acto forma parte de la celebración del Día de la Lectura en Andalucía, instituido por la Junta el 16 de diciembre, día del nacimiento del poeta Rafael Alberti y fecha del homenaje a Luis de Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927 que daría lugar a la Generación del 27.