La Junta aprobará este miércoles la estrategia sanitaria de Andalucía para los próximos 5 años

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que este miércoles el Consejo de Gobierno aprobará la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 (ESA 2030), "un documento de suma importancia que recoge la planificación sanitaria del Gobierno andaluz para los próximos cinco años". Lo ha hecho durante la presentación a profesionales y asociaciones de pacientes de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA), aprobada también recientemente y que, ha dicho el consejero, "está perfectamente alineada con los objetivos de la ESA 2030".