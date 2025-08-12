Junta apunta a un incendio intencionado en Tarifa (Cádiz) y refuerza la vigilancia en la zona

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se tiene "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa, que obligó el lunes al desalojo de más de 1.500 personas, "ha podido ser intencionado".Es por eso que ha se ha decidido activar e incrementar a todos los operativos de vigilancia, reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también la vigilancia y la investigación en relación con los incendios, como ha apuntado el consejero en declaraciones a los medios.