La Junta y el Ayuntamiento de Roquetas cofinanciarán el nuevo depósito de agua potable

La Junta de Andalucía ha autorizado la financiación del proyecto para la construcción de un depósito de agua potable en Roquetas de Mar (Almería) con una capacidad de 70.000 metros cúbicos y una inversión de 17,6 millones de euros, que será sufragada al 50 por ciento junto al Ayuntamiento del municipio.Así lo ha destacado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha participado junto con el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, en un acto de presentación del proyecto, que se ha celebrado este miércoles en el salón de plenos del Consistorio.