Junta, Ayuntamiento y Universidad de Sevilla impulsan la conmemoración de la boda de Carlos V

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha firmado este lunes con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y con la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, un convenio de colaboración para impulsar la conmemoración del V Centenario de la Boda del Emperador Carlos V con Isabel de Portugal a través de un Congreso Internacional.El Congreso conmemorativo tendrá lugar los días 11 al 13 de marzo en los Reales Alcácares (Sevilla) con un enfoque pluridisciplinar y con la participación de expertos en Historia Moderna, Historia Medieval, Historia del Arte e Historia de la Literatura.