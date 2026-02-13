La Junta busca mitigar secuelas del cáncer infantil con un 83% de supervivencia

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado este viernes que la Junta de Andalucía trabaja para "reducir las secuelas y riesgos derivados tanto de la enfermedad como de los tratamientos" en los pacientes de cáncer infantil y adolescente una vez que, ha dicho, los avances en los procesos diagnósticos y terapéuticos han permitido incrementar la supervivencia hasta cerca del 83%. Una cifra, ha asegurado Antonio Sanz, "con la que no nos vamos a conformar".