La Junta y CaixaBank formalizan un convenio para impulsar la FP Dual en Andalucía

Sevilla, 26 de febrero de 2026. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zabra, han firmado este jueves un convenio para impulsar la Formación Profesional (FP) Dual en la comunidad. El acuerdo permitirá que estudiantes de Grado Superior de Administración y Finanzas puedan realizar la fase de formación en empresa en distintas oficinas de la entidad en Andalucía.