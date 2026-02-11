La Junta contará con 3 pantalladoras para acelerar las obras de Línea 3 del Metro de Sevilla

La Junta de Andalucía ha anunciado que contará en primavera con tres equipos de pantalladoras que "trabajarán de manera simultánea para acelerar" las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla en la avenida Doctor Fedriani.La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este miércoles junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el avance de los trabajos en La Macarena, donde ha augurado que en estos primeros meses de 2026 "se notará un cambio evidente del ritmo de los trabajos en la Macarena".