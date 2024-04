El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado la "sorpresa" del Gobierno de Andalucía "por no estar siendo informado en ningún caso, de ninguna manera, por parte del Gobierno de España", sobre las negociaciones para un posible acuerdo con Gibraltar, "algo que no ha ocurrido nunca". Además, ha añadido que lo que tienen claro es que "no puede ser cualquier acuerdo, tiene que ser un buen acuerdo".