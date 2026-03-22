La Junta define al Ejecutivo como el "Gobierno de los retrasos" y le acusa de abandono a Málaga

Málaga, 22 de marzo de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha definido este domingo en Málaga al Ejecutivo como el "Gobierno de los retrasos", en referencia a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a los problemas en la red ferroviaria que están afectando especialmente a la provincia malagueña, mientras que ha considerado que tiene la sensación de que Málaga "ha sido, en cierta medida, abandonada".