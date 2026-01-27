Junta destaca ritmo "sin parangón" de los forenses con las autopsias a las víctimas en Adamuz

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha hecho este martes balance del operativo desplegado por su Consejería con motivo del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), del que ha destacado "el ritmo sin parangón" de los médicos forenses que participaron, "tanto en las labores de levantamiento, como en la posterior autopsia de los cadáveres, lo que ha facilitado y agilizado la identificación y entrega de los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares".