La Junta destaca la "solidez y vitalidad" del tejido productivo andaluz en la caída del paro

Sevilla, 2 de junio de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado la "solidez y vitalidad" del tejido productivo andaluz tras darse a conocer los datos del paro de la comunidad este martes, que ha liderado el descenso del desempleo a nivel nacional por segundo mes consecutivo. Además, ha destacado que Andalucía mantiene una evolución positiva del mercado laboral y que los resultados conocidos "avalan que estamos en la senda correcta", si bien ha advertido de que no cabe la "autocomplacencia" mientras sigan existiendo personas que buscan empleo.