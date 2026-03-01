La Junta destina 2,7 millones para reparar vías pecuarias afectadas por borrascas en Sevilla

Burguillos, Sevilla, 1 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este domingo la localidad sevillana de Burguillos para comprobar sobre el terreno los daños ocasionados por el reciente episodio de temporales y conocer las actuaciones previstas en el municipio, que cuentan con una inversión de unos 400.000 euros. Esta visita se enmarca en las actuaciones impulsadas por su departamento dentro del Plan Andalucía Actúa, con el que la Consejería moviliza en la provincia de Sevilla 2,7 millones de euros para la reparación de vías pecuarias e infraestructuras verdes, dentro de un esfuerzo global de 49 millones de euros en toda la comunidad autónoma.