La Junta destina 840.000 euros hasta 2027 a modernizar el Banco de Germoplasma de Andalucía

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este lunes las instalaciones del Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía, situadas en el Real Jardín Botánico de Córdoba (Instituto Municipal de Gestión Medioambiental - Imgema), donde ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con la protección y conservación de la flora silvestre.Durante el recorrido, la consejera ha destacado la inversión de 840.000 euros que la Junta de Andalucía destinará hasta 2027 para garantizar el funcionamiento y la mejora de esta infraestructura, considerada una de las más importantes de España y un referente internacional en materia de biodiversidad.