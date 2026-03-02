Osakidetza enviará SMS de consentimiento a la ciudadanía para enviar comunicaciones a través de WhatsApp

SMS de Osakidetza - DEPARTAMENTO DE SALUD

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza comenzará este miércoles a enviar SMS oficiales a la ciudadanía para obtener el consentimiento que le permita enviar comunicaciones informativas a través de WhatsApp, con el objetivo de ofrecer una vía "sencilla, cercana y accesible" para trasladar avisos, recordatorios, campañas o recomendaciones sanitarias.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el permiso puede darse también desde la web oficial de Osakidetza (https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-en-whatsapp/we...) o bien por el teléfono 945 00 65 00, donde un sistema automático guiará paso a paso durante el proceso.

En el SMS informativo habrá un enlace directo al formulario para facilitar el trámite, y según han aclarado, el mensaje es "totalmente seguro", y podrá recibirse a partir de este miércoles.

En todo caso, ha aclarado que en caso de recibir otros mensajes con apariencia similar, que soliciten datos personales o incluyan enlaces no oficiales, se recomienda no interactuar con ellos.

Además, los mensajes enviados por WhatsApp serán exclusivamente informativos y tratarán sobre temas generales de salud o avisos de interés público. En ningún caso se incluirán datos personales ni clínicos.

Esta actuación, ya en marcha, forma parte del Plan de Gestión y Objetivos de Atención Primaria 2026 y está alineada con los compromisos del Pacto Vasco de Salud, que buscan fortalecer la atención primaria y mejorar la comunicación con la ciudadanía a través de canales digitales seguros y accesibles para todos.

Osakidetza pretende con ello avanzar en su proceso de transformación digital, ofreciendo una vía "sencilla, cercana y accesible" para mantener informada a la ciudadanía sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones y mediante una herramienta integrada en el día a día de gran parte de la población.