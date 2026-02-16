La Junta dice no constarle casos de acoso en el suicidio de una menor en Benalmádena (Málaga)

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ha asegurado que "no le consta" ningún caso de acoso relacionado con Ángela, la menor de 14 años que se ha suicidado este pasado fin de semana en la ciudad malagueña de Benalmádena, si bien el centro escolar en el que estudiaba, el IES Benalmádena, "tiene abiertos otros protocolos en relación con otros alumnos, tanto de acoso como de conducta autolítica, pero no nos consta ahora mismo en el caso de Ángela". En declaraciones a los medios en la inauguración del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería).