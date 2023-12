La Junta dice que "no tiene notificación" de UICN y que inspectores "no han ido a Doñana"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) "no le ha notificado nada oficial" a la Junta de Andalucía relativo a que "estemos dentro o fuera de su lista verde", al tiempo que ha apuntado que "no les consta" que los inspectores hayan ido a Doñana "a ver sobre el terreno cuál es la realidad del parque", por lo tanto, "no nos parece creíble que esta organización haya trabajado de oídas por informes de terceros". Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Sevilla antes de participar en la tercera edición del foro 'Andalucía hacia el futuro' organizado por Europa Press.