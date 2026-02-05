La Junta espera tener este mes el proyecto de nuevos usos judiciales del Banco de España

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha confiado este jueves en tener este mismo mes de febrero el proyecto básico de nuevos usos del edificio del Banco de España para convertirlo en la Ciudad de la Justicia de Granada. Así lo ha asegurado en una atención a medios con motivo de la reunión extraordinaria de la comisión mixta Junta de Andalucía-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Nieto ha asegurado que la Junta confía en que "podemos cumplir esos plazos" de forma que la primera fase de la Ciudad de la Justicia esté para finales de 2028.