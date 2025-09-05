Junta y la Fundación Minería y Vida firman un convenio para fomentar la minería sostenible

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el presidente de la Fundación Minería y Vida, Javier Targhetta, junto al secretario general de la Fundación, César Luaces, han suscrito este jueves un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en el desarrollo de acciones que "ayuden a mejorar el conocimiento de la minería y las industrias de las materias primas y su contribución al progreso sostenible", acercando a la sociedad una actividad que, "hoy más que nunca, resulta imprescindible para garantizar el avance de la transición ecológica y digital".