La Junta garantiza "todo el esfuerzo presupuestario" para solucionar los cribados de mama

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que "no vamos a escatimar ni un solo euro para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta" en referencia a aquellas mujeres que se han visto afectadas por los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en la comunidad autónoma.En este sentido se ha pronunciado España este martes en Málaga cuando ha sido preguntada por este caso. "En el ámbito que me compete, en el ámbito de Hacienda, le he trasladado a la consejera --de Sanidad--, porque así me lo ha pedido el presidente --Juanma Moreno--, que haremos todo el esfuerzo presupuestario, todo lo que esté en nuestras manos, para solucionar cuanto antes este problema".