Publicado 02/02/2026 16:32:59 +01:00CET

Junta impulsa la rehabilitación de cerca de mil viviendas en el barrio de Santuario de Córdoba

Más de 2.300 vecinos de la barriada Santuario de Córdoba ya disfrutan de viviendas más accesibles, con rampas y ascensores adaptados a sus necesidades. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado junto al alcalde, José María Bellido, las viviendas rehabilitadas en el barrio, una demanda histórica que ha sido posible gracias a una inversión de 3,84 millones de euros, de los que el 74% procede de una ayuda concedida por el Gobierno andaluz a través de su programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), que cuenta con fondos del plan estatal y el Plan Vive en Andalucía.

