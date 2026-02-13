La Junta inaugura el punto limpio de Mengíbar (Jaén) tras una inversión de más de 454.000 euros

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este viernes el punto limpio de Mengíbar, que ha contado con una inversión de 454.060,70 euros, cofinanciados con Fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).Se trata de una nueva infraestructura ambiental que refuerza la gestión responsable de los residuos domésticos y acerca a la ciudadanía un servicio esencial para avanzar hacia un modelo más sostenible y comprometido con el entorno.