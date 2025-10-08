Junta inicia la campaña 'Andalucía recicla con arte' para concienciar sobre el reciclaje

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presentado este miércoles la nueva campaña publicitaria 'Andalucía recicla con arte', una iniciativa con la que el Gobierno andaluz quiere acercar a la ciudadanía la importancia del reciclaje en los hogares, en las empresas y en los centros educativos, y que se ha dado a conocer en el municipio sevillano de Bormujos, coincidiendo con la visita a las obras del nuevo punto limpio de la localidad.Catalina García ha explicado que la campaña busca implicar a toda la sociedad en un cambio cultural hacia la economía circular, "un modelo de desarrollo que nos ayuda a cuidar el medio ambiente, a reducir la generación de residuos y a darles una segunda vida, con beneficios claros para la lucha contra el cambio climático". Bajo el lema 'Andalucía recicla con arte', se pone de manifiesto que materiales como el vidrio, el papel o el plástico "pueden transformarse en nuevos objetos, útiles y con valor, igual que ocurre con las obras de arte que se reinterpretan y se reinventan".