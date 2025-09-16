La Junta inicia las obras del primer tramo del 'Corredor Verde Río Tinto' por 2,1 millones

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este martes el inicio de las obras del 'Corredor Verde Río Tinto, Tramo 1: La Palma del Condado a Niebla', que se extenderá a lo largo de más de 12 kilómetros y cuenta con una inversión de 2,1 millones de euros, cofinanciada a través del Programa Operativo de Andalucía 2021-2027 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).Este primer tramo discurre por los términos municipales de La Palma del Condado, Villarrasa y Niebla, en la provincia de Huelva, y supone el arranque de un proyecto de "gran alcance" que recupera el antiguo trazado ferroviario minero del Río Tinto como un gran eje verde de uso público.