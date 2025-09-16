Publicado 16/09/2025 15:12:04 +02:00CET

La Junta inicia las obras del primer tramo del 'Corredor Verde Río Tinto' por 2,1 millones

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este martes el inicio de las obras del 'Corredor Verde Río Tinto, Tramo 1: La Palma del Condado a Niebla', que se extenderá a lo largo de más de 12 kilómetros y cuenta con una inversión de 2,1 millones de euros, cofinanciada a través del Programa Operativo de Andalucía 2021-2027 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).Este primer tramo discurre por los términos municipales de La Palma del Condado, Villarrasa y Niebla, en la provincia de Huelva, y supone el arranque de un proyecto de "gran alcance" que recupera el antiguo trazado ferroviario minero del Río Tinto como un gran eje verde de uso público.

Vídeos destacados

Lo más leído