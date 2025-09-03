La Junta invierte 13M€ en centros de especies amenazadas

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado que el Gobierno andaluz invertirá hasta 2027 cerca de 13 millones de euros en el refuerzo y modernización de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) y otras instalaciones asociadas, según ha anunciado en una visita al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma), en Algeciras (Cádiz), considerado como un referente nacional en la recuperación de tortugas marinas y el estudio de las causas de mortalidad de mamíferos marinos.