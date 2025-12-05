La Junta invierte 35 millones de euros en las obras de su nuevo Centro de Proceso de Datos

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, ha participado este viernes en el acto simbólico de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Junta de Andalucía que se levantará en la Isla de la Cartuja de Sevilla, en el recinto de Sevilla TechPark. Una infraestructura estratégica en el proceso de transformación digital de la región, con una inversión de 35 millones de euros y concebida para convertirse en el "cerebro tecnológico" de la Administración andaluza.