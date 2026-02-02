La Junta invierte 94 millones en restaurar y conservar humedales andaluces desde 2019

La Junta de Andalucía ha invertido 94 millones de euros desde 2019 en la protección, restauración y conservación de los humedales, tal y como se ha puesto de manifiesto este lunes durante el acto institucional con motivo del Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero, en el Paraje Natural Marismas del Odiel de Huelva, uno de los enclaves más singulares del patrimonio natural andaluz y que ha sido presidido por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García.