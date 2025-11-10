La Junta invierte más de 54 millones en climatización de 3.481 centros educativos.

Cerca de 3.500 centros públicos andaluces (3.481 para ser exactos, desde Infantil, Primaria, Secundaria y conservatorios, entre otros) están empezando a recibir este lunes una partida económica para que la destinen a adoptar aquellas medidas que ellos consideren adecuadas para garantizar una buena climatización de sus aulas. Estos fondos conforman el nuevo Plan 'Mejora tu centro', que cuenta con un presupuesto de casi 55 millones de euros. Los centros recibirán una media de 15.000 euros. La cuantía depende, no obstante, del número de aulas, con lo que puede haber centros que reciban hasta 60.000.(Fuente: Junta de Andalucía)