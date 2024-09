Junta C-LM espera "soluciones" de Transportes sobre el proyecto del AVE a su paso por Toledo

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha señalado que su departamento tiene reuniones pendientes con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para las próximas semanas en las que esperan que se pueda confirmar o compartir qué novedades han trabajado en el proyecto del AVE Madrid-Extremadura a su paso por Toledo. "Deben responder a soluciones y no a una cuestión que tenga que ver con encabezonamientos. Hay alternativas que les hemos pedido que estudien. No puede ser soluciones de gente que no ha pisado Toledo en su vida".