La Junta no dará “marcha atrás” en su modelo de gestión de la dependencia

La Junta de Andalucía no dará "marcha atrás" en su modelo de gestión de la dependencia --con un nuevo aplicativo informático y la reducción a una única visita la valoración de los dependientes-- porque "está convencida" de que éste "viene a mejorar la situación de las personas" y porque el anterior "no funcionaba". "Cambiar un sistema de la dependencia es muy complicado. Andalucía es el sistema de dependencia más grande de España y cambiarlo es difícil y requiere tiempo".Así lo defiende la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, en una entrevista con Europa Press en la que insiste en que la comunidad autónoma ha batido "récords" en número de personas atendidas, con más de 300.000. Cifra que contrapone a los obtenidos con la gestión de la dependencia por parte del anterior Gobierno socialista. "En el último periodo de la etapa del PSOE se llegaron a expulsar a 34.000 personas del sistema. A 34.000... En dependencia hay que seguir mejorando, pero cuando una escucha las barbaridades del PSOE viniendo de donde vienen...", les reprocha Loles López.