La Junta "no entra" en la negativa de Interior a que García Caparrós sea víctima de terrorismo

Sevilla, 25 de febrero de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha defendido este miércoles que por parte de la Junta de Andalucía "siempre" se ha trabajado para que "se conozca la verdad" sobre la muerte de Manuel José García Caparrós y "para recordarlo como se merece", si bien ha dicho que "no entra" en la negativa del Gobierno de España a que sea considerado como víctima del terrorismo. (Fuente: Junta de Andalucía)