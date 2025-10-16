Junta pide evitar que el aceite de oliva sea un bien de lujo y "volver al candado en el súper"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido que el aceite de oliva "no debe ser un bien de lujo" y ha advertido de que "no podemos volver al candado en el supermercado", en alusión a las medidas de seguridad que algunos establecimientos adoptaron el pasado año ante el encarecimiento del producto.Durante su intervención en los Desayunos Informativos que organiza Europa Press Andalucía con la colaboración de Heineken, el consejero ha señalado que, aunque evita pronunciarse sobre el precio del aceite, considera que "el aforo es una herramienta estadística y científica que permite estabilizar el mercado y cerrar acuerdos comerciales razonables".