La Junta, "preparada" para activar "en este momento" las ayudas a los agricultores de Doñana

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado este jueves que la administración andaluza está "preparada" para "en este momento activar el mecanismo para pagar la parte de ayudas" comprometidas a los agricultores de Doñana.Así lo ha indicado el consejero a preguntas de los periodistas en Huelva, después de que este 15 de enero finalice el plazo para presentar la solicitud para las ayudas destinadas a impulsar la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal en el área de influencia de Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que forman parte de las medidas de apoyo al sector agroalimentario del entorno del espacio natural del Marco Socioeconómico de Actuaciones y para o que en esta convocatoria se destinan 28,5 millones de euros.