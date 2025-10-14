La Junta reconoce el papel de empresas en la construcción de "una Andalucía más igualitaria"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reconocido el papel de las empresas en la construcción de "una Andalucía más igualitaria" durante su intervención en la entrega de distinciones de la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad, que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En esta primera edición un total de 45 entidades han conseguido este reconocimiento en un acto celebrado este martes en el antiguo convento de Santa María de los Reyes en Sevilla.