Junta reitera su apoyo a la familia de Sandra Peña: "Haremos lo posible para que no se repita"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado este jueves, 15 de enero, en relación con la reunión mantenida este miércoles, 14 de enero, con la familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, que actuará, dentro del marco que permita la vía administrativa, para evitar que situaciones como la presuntamente vivida por la menor se repitan, al tiempo que ha reiterado su apoyo a los familiares.