La Junta reitera que la gestión del foco de gripe aviar en aves es competencia de ayuntamientos

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado este viernes que la gestión de la afección de las aves en los espacios andaluces por el foco de gripe aviar detectado en las últimas semanas es una actuación "que deben llevar a cabo los ayuntamientos, pero en total colaboración con la Junta de Andalucía".En declaraciones ofrecidas a los medios en Torres (Jaén), García ha insistido en que la labor de la Junta es "controlar y vigilar" el desarrollo del episodio en Andalucía.