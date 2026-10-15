La Junta reivindica el valor de la familia como espacio de aprendizaje y apoyo

Sevilla, 15 de octubre de 2026. La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha reivindicado este jueves en Sevilla el valor de la familia como espacio de aprendizaje, cariño y respeto, y ha hecho un llamamiento a "dedicarle más tiempo en el día a día". Lo ha hecho durante la inauguración del IV Congreso Andaluz de Familias, organizado por la Junta de Andalucía bajo el lema 'Educación emocional en las familias'. "Dedicamos tiempo a nuestro trabajo, a nuestro negocio y a formarnos, pero tenemos que dedicar tiempo a nuestras familias", ha señalado López, que ha insistido en la importancia de poner en valor estos vínculos.