La Junta remarca que el CAIZEM será referente en la I+D y control de enfermedades emergentes

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (CAIZEM) está llamado a convertirse en un referente nacional en el ámbito de la investigación sobre zoonosis y enfermedades emergentes desde el enfoque integral One Health -una salud-. Así lo ha puesto de manifiesto durante la entrega en Madrid del premio One Health 2025 concedido por la publicación digital ConSalud.es a este centro, el primero de estas características que se pone en marcha en España.