La Junta respalda a médicos y advierte sobre consecuencias de la inacción gubernamental

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha dejado claro este viernes el "apoyo" del Gobierno andaluz a las "reivindicaciones" de los médicos, que han convocado semanas de huelga que comienzan este 16 de febrero y terminan en junio. No obstante, ha reconocido la "preocupación" del Ejecutivo autonómico por las "graves consecuencias" que tendrá esta huelga "contra el Gobierno de España" en la asistencia sanitaria. De hecho, ha recordado que los últimos cuatro días de huelga del pasado mes de diciembre tuvieron un coste de 38 millones de euros y 308.000 consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas suspendidas.