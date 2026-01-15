La Junta reúne a clústeres, parques y centros tecnológicos para tratar sobre innovación en FP

Los consejeros de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han participado hoy en Sevilla en la Jornada 'Andalucía Innova: la FP que impulsa el futuro?, que ha reunido a los principales clústeres empresariales, parques y centros tecnológicos para abordar el valor innovador que aportan estas enseñanzas a la realidad del tejido empresarial andaluz y la transferencia de conocimiento entre ambos ámbitos.