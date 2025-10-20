Junta sitúa en 80-90% el avance en objetivos para impulsar industria, renovables y minería

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha mantenido un encuentro de trabajo con los miembros de los Consejos de Industria y de Medio Ambiente y de las Comisiones de Energía e Industria Aeroespacial y Defensa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con quienes ha subrayado que la Consejería "tiene objetivos muy claros" en términos de crecimiento de la producción industrial, inversión industrial, desarrollo de energías renovables, y de crecimiento de la capacidad autorizada de la minería metálica. En este sentido, ha avanzado que "en todos estamos entre el 80 y el 90% de cumplimiento e incluso en el caso de la minería metálica estaría ya sobrepasado el objetivo que marcamos para la legislatura".