La Junta subraya que Andalucía crece 4 décimas más que media nacional en 2025

El Gobierno andaluz ha destacado este jueves que la economía andaluza consolidó su crecimiento en 2025 al contabilizar un aumento del PIB de un 3,2%, cuatro décimas por encima de la media nacional (2,8%), "lo que confirma que Andalucía está tirando del crecimiento de España", ha subrayado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.Ha considerado que este crecimiento "es fruto del esfuerzo colectivo, del trabajo de los empresarios, de los trabajadores andaluces, pero también de la política económica que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía basada en la estabilidad y la confianza", según una nota de este departamento.