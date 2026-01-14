La Junta suma 8.377 peticiones presentadas y 5.098 borradores para el Bono Alquiler

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha recibido 8.377 solicitudes en las primeras 22 horas desde la apertura este martes para acceder a las nuevas ayudas del Bono Alquiler Joven. El plazo de solicitud se cerrará de manera provisional cuando se alcancen las 15.000 solicitudes.Según fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por Europa Press, se han registrado además 5.098 borradores, es decir, solicitudes en proceso. Sumando las solicitudes presentadas y las que están en borrador, la Junta contabiliza 13.475 peticiones, lo que hace que queden disponibles 1.525 ayudas.