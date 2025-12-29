La Junta traslada condolencias a los familiares de los fallecidos por el temporal de lluvia

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha trasladado el pésame en nombre del Gobierno andaluz a los familiares de los dos fallecidos tras el temporal de los últimos días, uno de ellos en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande y otro en Íllora (Granada).España, en una atención a medios en Málaga, ha trasladado "nuestro más sentido pésame a los familiares, a los amigos" y también un mensaje de "ánimo a los familiares de la otra persona que sigue desaparecida, otro vecino de Alhaurín el Grande", cuya búsqueda se ha reanudado en la mañana de este lunes.