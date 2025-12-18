La Junta valora la aprobación del Presupuesto 2026 que "garantiza estabilidad"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha valorado la aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026, "el mayor de toda nuestra democracia, y del que van a beneficiarse los casi nueve millones de andaluces para los que todos trabajamos", y ha subrayado que "garantiza estabilidad" ante un año que será "trascendental" en esta comunidad que afrontará unas nuevas elecciones autonómicas.